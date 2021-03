Magoni: "Insigne ottimo capitano ed un motivatore, con il Bologna Napoli favorito"

Ultime notizie calcio Napoli - Il dirigente ed ex allenatore Oscar Magoni è intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport.

Nuova carriera da DS? Esperienza gratificante e stimolante quella di Direttore Sportivo della Feralpi Salò, il Covid è penalizzante per tutto il calcio ma nonostante questo stiamo facendo un bel cammino. Serie A? L’Inter ha un valore tecnico maggiore rispetto alle altre, non mi ha stupito la sua posizione in vetta, quello che mi ha stupito è il Milan che, pur non puntando allo scudetto, è riuscito a fare molto bene. Era comunque difficile che potesse mantenere i ritmi del 2020 e non mi preoccuperei per qualche battuta d’arresto. L’Atalanta è spumeggiante, sa giocare a calcio e può dare fastidio a chiunque, del resto sono diversi anni che il progetto avviato dalla società e da Giampiero Gasperini sta dando i suoi frutti. Bologna – Napoli? I rossoblu giocano bene, ogni anno si salvano senza problemi. Il Napoli tecnicamente è più forte, sono anni che ha alzato l’asticella giocando sempre in Europa, nonostante il momento non facile è comunque la favorita. Insigne è un ottimo capitano, è napoletano e conosce bene l’ambiente oltre ad essere un bravo calciatore e motivatore."