Luperto, l'avvocato: "Caso ammutinamento, Sebastiano è sereno. Chiudere in bonis? Nessun invito dal Napoli"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ruggiero Malagnini, avvocato di diritto sportivo e legale di Luperto, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il collegio nei nostri confronti non si è ancora formato, al momento sono chiamati in causa solo calciatori che non sono più nel Napoli. Chiudere in bonis? Non ho mai avuto un invito per cercare un accordo. A quanto pare non c'è l'intenzione di chiudere bonariamente la questione. Luperto è sereno, la vive con serenità. Potrebbe prevalere il buonsenso, soprattutto in questo momento, anche come forma di riconoscenza verso un gruppo che è venuto fuori da un momento buio.