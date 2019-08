Calciomercato Napoli - Lukaku-Napoli, clamorosa conferma di Aurelio De Laurentiis in diretta a Sky: "Sai perché si sussurra? Perché sono molto amico del suo agente, Pastorello, il quale mi sta molto simpatico. L'ho chiamato e gli ho chiesto se Lukaku andasse bene per il Napoli, se andasse o meno alla Juventus e altro. Insomma, abbiamo parlato in questi termini. In tutto questo io propongo ancora di aprire il mercato il giorno dopo la fine del campionato e chiuderlo entro luglio".