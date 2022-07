Longhi: "Koulibaly, perchè il Napoli dovrebbe rinforzare la Juve? Dybala infiammerebbe Napoli"

Bruno Longhi, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio kiss Kiss Napoli.

Uno come Koulibaly non puoi perderlo: è un giocatore bestiale, unico al mondo. Mi pongo delle domande: la Juve ha regnato per 9 anni e adesso vuole ricostruire uno squadrone. Perchè il Napoli dovrebbe rinforzare la Juve? Se proprio ci fosse una situazione di rottura aspetto il Chelsea. Ma visto che punti a vincere il campionato e dare Koulibaly alla Juve significa che aggiungi una pretendente allo scudetto rinforzandola. Colpo Dybala? La storia dei numeri 10 argentini parte da Sivori, poi Maradona e poi Messi. Dybala potrebbe essere quel cerino che infiamma l'entusiasmo di Napoli. Vedere un giocatore con quel piedino, con quel sinistro, dico che dovrebbe avere logica cittadinanza a Napoli.