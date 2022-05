Lobotka: "Proveremo a vincere lo scudetto per i tifosi il prossimo anno, Spalletti è stato importantissimo per me"

Le parole di Stanislav Lobotka del Napoli riguardo la lotta scudetto e gli obiettivi futuri. Il calciatore ha anche elogiato Spalletti e fatto un saluto ai tifosi azzurri.

Napoli: le parole di Lobotka

Stanislav Lobotka è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lo scudetto era il nostro sogno, però non ci siamo riusciti. Ora puntiamo alle prossime tre gare e vogliamo vincerle tutte. Il nostro obiettivo ora è il terzo posto, forse il secondo. Cercheremo di giocare al massimo. Sono pronto e siamo pronti per la partita contro il Torino. Spalletti è stato molto importante per me, ha creduto tanto in me. Ora sono un altro calciatore, è importante avere un allenatore che crede molto nelle tue capacità.

Nella prossima stagione proveremo a vincere il campionato. Ora puntiamo a terminare quest'anno al meglio, poi ricaricheremo le energie per il prossimo anno. Ho sentito Marek (Hamsik, ndr), per la vittoria del campionato in Turchia, se lo merita. A Napoli ci ha provato per tanti anni e hanno sempre dato il massimo, ma spesso sono arrivati secondi i o terzi senza riuscirci. La Champions League è un sogno per ogni giocatore, partite come quelle di Real Madrid-Manchester City sono uno spettacolo per i tifosi.

Un saluto a tutti i tifosi del Napoli, grazie per aver creduto in noi sempre, faremo di tutti il prossimo anno. Forza Napoli sempre".