Lo Monaco a CN24: "L'equilibrio tattico del Napoli è impressionante. Spalletti? E' una garanzia, farà restare tutti sul pezzo"

Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le squadre di Spalletti sono tutte votate al gioco. Quello che impressione del Napoli in questo momento è la tattica che dà un equilibrio, in più ha ritrovato dei giocatori che lo scorso anno erano mancati tipo Osimhen. Gli azzurri si fanno preferire, almeno per adesso, alle altre per la qualità. Dare giudizi definitivi è sbagliato visto che siamo all'inizio ma in questo momento il campionato ci dice della conferma del Milan, della mancanza della Juve tra le squadre di vertice. Non credo nella Roma che farà un campionato di alta classifica. L'Inter avrà i suoi problemi perché la crisi societaria peserà. Quest'anno lo scudetto è alla portata del Napoli. Spalletti oltre ad avere qualità importanti sono sicuro che farà tutto affinché la squadra stia sempre sul pezzo".