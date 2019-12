Llorente: "Gattuso eccellenza, vogliamo riprenderci: uniti ci rialzeremo! Posso dare di più, vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi"

Ultimissime calcio Napoli - Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del calendario 2020 della SSC Napoli. Ecco quanto da lui affermato:

"Tutti insieme e uniti lavoriamo. Gattuso è un prodotto d'eccellenza, vogliamo riprenderci tutti insieme. Se siamo tutti uniti ci rialzeremo. Vogliamo tornare tra le prime posizioni di classifica, vogliamo dimostrare che possiamo dare ancora tanto. Mostreremo che vogliamo un cambiamento. Vogliamo recuperare le posizioni in campionato, siamo una squadra forte. Posso dare di più, possiamo dare di più. Non è facile quando ti trovi in questi momenti, tutti perdono fiducia ed è la cosa più importante. Sempre si può dare di più. Chi incontrare in Champions? Arrivati a questo punto tutte le squadre sono fortissime, con qualsiasi squadra puoi perdere o vincere. Ora dobbiamo pensare solo al Parma. Da fuori il Napoli è vista come una squadra fortissima, tutti conoscono il gioco del Napoli e i suoi tifosi. Ora siamo in una situazione particolare, ma vogliamo tornare a giocare come qualche anno fa e dare soddisfazioni ai tifosi. Gattuso ha mostrato subito tanta voglia e determinazione, è importante. Questo ci può aiutare tantissimo, speriamo che subito con il Parma si veda un grande Napoli. Vogliamo fare contenti i tifosi. L'esperienza del calendario è stata bellissima, ci siamo divertit molto. Non mi era mai capitato. Speriamo piaccia alla gente. A Napoli sto benissimo".