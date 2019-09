Llorente a Sky: "Contro il Liverpool non dobbiamo commettere errori, sarà una partita fantastica"

Notizie Calcio - Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha parlato ai mirofoni di Sky:

"La mia seconda partita e già trovo la finalista di champions. Sarà una partita fantastica e non vedo l'ora di aiutare la squadra sperando di fare una grande partita. Dobbiamo dare tutti al 100% perchè loro stanno benissimo. Non dobbiamo commettere errori perchè hanno tanta qualità e bravi in contropiede. Se ti fanno gol cambia la partita e prendono coraggio. Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze e fare una grande partita dando tutti il massimo".