Liverpool, Klopp: "Alisson? Sta sempre meglio, ma non mettiamogli pressione"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Alisson, portiere brasiliano attualmente fuori per infortunio: “Sta sempre meglio, ma non possiamo mettergli particolare pressione. Si tratta di un infortunio al polpaccio, molto grave, anche se ora sta già molto meglio. Questo è buono sia per lui che per noi, anche se non possiamo dire adesso con esattezza il momento preciso in cui rientrerà. L’obiettivo rimane la prossima pausa internazionale, speriamo che vada tutto bene”.