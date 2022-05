Fabio Liverani ha parlato a Tuttomercatoweb da Forte dei Marmi dove è impegnato al Football Moments Padel tour:

"Napoli? Era importante tornare in Champions per mantenersi certi giocatori e certi ingaggi, poi è vero che in un paio di momenti poteva restare attaccata alle prime due e qualche risultato l'ha fatta distaccare. Koulibaly? Credo sia difficilmente sostituibile in questo Napoli e se parte sarebbe quasi impossibile trovarne uno uguale".