Lazio, Zaccagni: "Il Napoli è la più forte di Serie A, Neres mi ha impressionato"

Le parole di Mattia Zaccagni ai microfoni ufficiali della Lazio in vista della prossima partita contro il Napoli: "Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta".Che partita si aspetta?"Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres".