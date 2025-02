Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sarà una partita molto bella, novanta minuti intensi contro una squadra forte. Loro si trovano in testa alla classifica, però noi siamo pronti, carichi e consapevoli di poter fare una grande partita. Sappiamo di potercela giocare contro qualsiasi avversaria. Sicuramente loro saranno ancora più motivati dopo i ko di dicembre, bisognerà dare tutto in campo per vincere”.