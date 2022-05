Lazio, Lotito: "Roma ha vinto Conference? Guardo in casa mia, non in casa di altri"

Ultime calcio - "Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, raggiunto a margine del libro su Valentina Vezzali intitolato La regina del fioretto, risponde alla domanda sulla vittoria della Roma in Conference League ai microfoni di TMW:

