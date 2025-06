Ultime calcio Napoli - Maurizio Sarri torna alla Lazio. Il tecnico toscano è stato scelto da Lotito per il nuovo corso dei biancocelesti. A confermarlo all’Adnkronos è stato il ds Angelo Fabiani:

“Lascia perdere quello che dicono a Firenze che non ha firmato. Sarri ha già firmato, i contratti ce li ho io, stanotte alle 2 ha firmato anche Claudio. Quindi non ci sono problemi. Giovedì verrà per programmare la stagione. Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio? Sì, 100%”.