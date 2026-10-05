Lang: "Devo adattarmi alla filosofia di gioco del Napoli se voglio crescere. Io all'Ajax? Vi svelo un retroscena di questa estate"

Ultime notizie calcio Napoli - Noa Lang ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media olandesi al termine della gara Olanda-Serbia terminata con il risultato di 2-1 per gli Orange. Il calciatore del Napoli ha parlato non solo della gara ma anche di un retroscena di mercato relativo alla sessione estiva: "Devo dire che è stato molto bello ritornare a giocare in quello che era il mio stadio quando giocavo nel Psv. Non è stato per niente facile affrontare una squadra come la Serbia che faceva praticamente blocco basso lasciandoti pochi spazi per trovare la giusta giocata. Sono contento di aver giocato titolare, credo di aver fatto bene già contro la Grecia quando sono stato inserito a gara in corso. Forse quella prestazione ha convinto il Ct a schierarmi titolare".

Lang: "Devo adattarmi alla filosofia di gioco del Napoli per crescere ancora"

Noa Lang ha poi risposto a delle domande riguardo la sua situazione con il Napoli: "Come ho già avuto modo di dire prima di queste dichiarazioni che non è mia intenzione parlare del Napoli in questo momento. Cerco di portarmi sicuramente a Napoli questa positività delle gare giocate con l'Olanda, non posso aggiungere altro sulla situazione. Sicuramente dovrò adattarmi lì perché la filosofia di gioco è diversa rispetto a quella dell'Olanda. Penso sia questo il prossimo step che devo fare in modo da compiere un passo in avanti. Ajax? Era una cosa concreta in estate. Ho riflettutto molto ma poi non è stato possibile. Mentirei se dicessi che non era l'Ajax il club interessato a me".