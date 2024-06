La frecciatina di De Sica a De Laurentiis: "Ora che non lavoro più con lui..."

Notizie - Christian De Sica ha rilasciato una intervista ai microfoni di Fanpage.it dove ha commentato anche l'attualità, da Papa Francesco al caso De Luca-Meloni: "Il Papa lasciamolo stare. Mentre dare della stron*a a una signora, che poi è pure presidente, è mancanza di eleganza e classe".

De Sica e le parole su De Laurentiis



L'equivoco sulle idee politiche e sul modo d'essere: "Nella vita io non sono né misogino, né maschilista, né volgare. Pensano che sia un fascistone per i personaggi che interpreto. I cretini ci sono sempre".



Il pregiudizio su di lui è risolto: "Adesso che non ho più il contratto con De Laurentiis e sono su piazza, sono più vecchio e paradossalmente lavoro e mi diverto di più".