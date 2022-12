L'onorevole Amato: "Pensiamo di chiedere una commissione d'inchiesta sul calcio partendo da quel che è successo alla Juventus"

Gaetano Amato, attore, scrittore e onorevole della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio.

Queste le sue parole in diretta dalla Camera dei Deputati:

"Vi do una notizia in anteprima: stiamo pensando, io ed altri due colleghi, di chiedere una commissione d'inchiesta sul calcio partendo da quel che è successo alla Juventus. Il tutto per capire, come i cittadini meritano, cosa c'è davvero sotto. Stiamo valutando con i legislativi se ci sono gli elementi e gli estremi per poterlo fare, vediamo cosa accadrà . Non c'entrano i colori ed il tifo di nessuno, l'avremmo fatto comunque"