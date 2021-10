L'ex arbitro Russo: "Analisi Napoli-Spartak: espulsione netta per il fallo su Osimhen, giusto il rosso per Mario Rui"

Calcio Napoli - Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri l'arbitro di Napoli-Spartak Mosca poteva fare molto meglio. A quei livelli devi dare l'impressione a tutti di essere equo, di valutare gli episodi nello stesso modo. L'intervento di Mario Rui è da rosso, mi sorprende però che non abbia valutato l'espulsione immediatamente. Sono episodi ormai codificati. In un tackle con piede a martello scatta il rosso a diretto. Per il fallo di Ponce su Manolas mi sento di condividere la decisione dell'arbitro. Entrambi avevano le gambe alte alla ricerca del pallone, mentre non condivido la mancata espulsione per il fallo su Osimhen. Interviene solo per fermare la progressione di Osimhen, deve essere punito subito".