L'ex arbitro Cesari: "Il rigore dell'Atalanta era da ripetere! Sul secondo gol della Juve c'era fallo di Cuadrado, ma non era da annullare"

L'ex arbitro Graziani Cesari, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il rigore sbagliato da Barrow contro la Juventus andava ripetuto perchè quattro giocatori della Juventus entrano in area prima che il giogatore calci. Sul primo gol di Higuain è regolare, mentre il secondo c'è il mani volontario di Cuadrado ad inizio azione ma nessuno della squadra arbitrale poteva vederlo ed è una situazione di 'sfortuna arbitrale". Il VAR non può intervenire perchè l'azione non è continuativa per vari rimpalli".