L'avv. Pisani: "Non c’è stato tafferuglio, sono stati identificati e daspati i responsabili: vietare le trasferte non ha senso"

Ultimissime Calcio Napoli - Angelo Pisani, intervenuto a Radio Marte, ha commentato con forza la recente decisione del TAR che ha respinto il ricorso contro il divieto di trasferta imposto ai tifosi del Napoli residenti in Campania.

Trasferte Napoli vietate, parla l'avv. Pisani

“Con questa pronuncia del TAR, che ha respinto il nostro ricorso avverso il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania, ha perso anche la giustizia.” ha dichiarato Pisani, denunciando una decisione che considera ingiusta e incostituzionale.

Pisani ha annunciato che il percorso legale non si ferma: “Seguirà automaticamente il ricorso in appello al Consiglio di Stato entro due giorni e, se quest’ultimo dovesse confermare questa ingiustizia, ricorreremo alla CEDU (Corte Europea per i Diritti dell’Uomo) per difendere i diritti di spostamento di cittadini innocenti.”

L’esponente ha sottolineato che il ricorso non ha lo scopo di giustificare atti di violenza, ma di colpire i responsabili senza ledere la libertà dei tifosi perbene: “Questo ricorso non serve a coprire la violenza ma a punirla severamente colpendo i responsabili senza provvedimenti trasversali che impediscano spostamenti e libertà a persone innocenti.”

Il divieto di trasferta era stato adottato come misura preventiva a seguito degli scontri avvenuti sull’autostrada tra tifosi del Napoli e della Lazio. Tuttavia, Pisani rimarca: “La polizia ha identificato i responsabili delle due tifoserie… Tafferugli non ci sono stati, anche per la prontezza delle forze dell’ordine a cui facciamo un plauso.”

Infine, lancia una critica sulla validità del provvedimento: “Se vale per prevenzione dell’ordine pubblico, allora si può applicare anche per le Olimpiadi per cui potrebbero sussistere o nascere gli stessi pericoli.”