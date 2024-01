Kvaratskhelia: "Viaggio lungo per l'Arabia, ecco che canzone ascolto prima dei big match! Da piccolo avevo due idoli..." | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Lega Serie A.

Queste le parole di Kvaratskhelia a poche ore dalla sfida Napoli-Fiorentina in Supercoppa:

Com'è andato il viaggio in Arabia? E' stato lungo, ma è andato bene. Per me è la prima volta qui in Arabia".

Canzone che ascolto prima di un big match? "Walk Em Down (NLE Choppa)".

Il mio idolo da bambino? Ne avevo due, Guti e Cristiano".

Una parola per descrivermi? "Georgiano!"