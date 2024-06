Kvaratskhelia rompe il silenzio: "Napoli? Deciderò il mio futuro dopo l'Europeo, ora non ci penso!"

Ultime notizie calciomercato SSC Napoli - Ha parlato anche di futuro, subito dopo il match fra Turchia e Georgia, Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Turchia-Georgia 3-1:

Il tuo futuro a Napoli? Come stai in questo momento?

"Sto bene! Sono concentrato unicamente sulla Nazionale, poi dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, ma ora non ci sto pensando, perché adesso voglio dare tutto in campo per aiutare la mia Nazionale. Ed è quello che sto provando a fare, ripeto, non sto pensando al resto e a tutto quello che si dice. Sono concentrato al 100% sulla Nazionale".