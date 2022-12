Kvaratskhelia-Newcastle, Alvino: "Conosco ADL, so per certo cosa farà! Ecco il prezzo"

√ą di oggi, dei colleghi del Times, la notizia secondo cui l'esterno del¬†Napoli¬†Khvicha¬†Kvaratskhelia¬†√® emerso come uno dei principali obiettivi di trasferimento per il¬†Newcastle: "Kvaratskhelia¬†si √® trasferito in Serie A in estate dalla squadra georgiana della¬†Dinamo¬†Batumi¬†per 10 milioni di euro - ha attirato l'interesse di diversi club e si pensa che abbia un valore di circa 57 milioni di euro".

E allora, Carlo Alvino ha voluto commentare questa notizia con un tweet:

"Notizie del genere mi fanno ridere. Conoscendo bene ADL mi sento di poter dire che il Pres si terrà stretto il giocatore per diversi anni. L’età di Kvara e la sua bravura fanno la differenza. Poi se si vuol fare una valutazione per meno di 120 milioni neanche si inizia a parlare".