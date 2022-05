Koulibaly su Sarri: "La cosa più pazza? Mia moglie stava partorendo, mi disse che non avevo il diritto di andare da lei"

Koulibaly si confessa di fronte alle telecamere di Onze Mondial, prestigiosa rivista sportiva pubblicata in Francia. Qualche giorno fa era uscita la prima parte dell'intervista a Koulibaly e adesso, invece, è stato diffuso il contenuto della seconda parte dell'intervista, durante la quale il difensore del Napoli ha risposto alle domande dei bambini under-11 e under-13 della scuola calcio Espérance Paris 19.

Durante l'intervista, però, Koulibaly ha avuto occasione di parlare anche del Napoli. In particolare, quando gli è stato chiesto dei suoi vecchi allenatori, Koulibaly ha parlato di Maurizio Sarri come "l'allenatore più pazzo" che ha mai avuto:

"Ho avuto tanti allenatori atipici. Sono stati grandi allenatori, ma il più pazzo - tra virgolette - è stato Maurizio Sarri. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto lavorare davvero tanto in undici contro zero. Ma la cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mio figlio e mia moglie era in procinto di partorire. Sarri mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio, era davvero un pazzo"