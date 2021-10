Koulibaly, l'ex agente: "Razzismo? Coni e Federcalcio non sono coscienti della cosa. La prima volta che Kalidou venne insultato in Italia..."

Napoli calcio - Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Koulibaly cosa mi disse al primo episodio di razzismo in Italia? E' un ragazzo che troppo buono, ha imparato dalla sua religione che deve perdonare a quelli che non sanno, gli ignoranti. E' il suo modo di pensare. Poco tempo fa è accaduta la stessa cosa a Maignan, questo vuol dire che le persone competenti devono prendere la situazione in mano. Ci sono sistemi video per identificare chi fa questi cori buttandolo fuori a vita dallo stadio senza perdere troppo tempo. In Federazione o CONI non sono coscienti di cosa sta accadendo su questo tema se ancora oggi parliamo di questo. Bisogna mettere pressione al governo del calcio per cambiare le norme"