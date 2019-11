Kosovo, Challandes: "Possiamo fermare Sterling in due modi, giocando di squadra o spezzandogli una gamba!"

Ultimissime calcio - Kosovo, l'allenatore Bernard Challandes, parla in conferenza stampa in vista di Kosovo-Inghilterra 'scherzando' su come fermare Sterling: "Sterling è uno dei migliori al mondo e perchè dopo quello che è successo dovrà fare bene. Penso che giocando contro l’Inghilterra e conoscendo il loro potenziale offensivo, non può esserci una risposta individuale ma solo il lavoro di tutti. Come squadra, possiamo farcela a trovare una soluzione. Oppure potremmo spezzargli una gamba! Ma non è il nostro stile, siamo troppo gentili per fare una cosa del genere. Siamo molto, molto, molto gentili. Ma se giochiamo uniti, non sarà un problema”.