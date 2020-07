Juventus, Sarri: "38 gol subiti? Abbiamo avuto anche 12 rigori contro, è un record"

Ultime notizie calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro l'Udinese:

"Negli ultimi tempi è così un po’ per tutti, ma anche oggi abbiamo perso ordine: buon primo tempo, volevamo vincerla a tutti i costi e siamo stati disordinati, portando la partita su un binario pericoloso. L’abbiamo persa al 93’ perché volevamo vincerla a tutti i costi. 38 gol subiti? Abbiamo avuto anche 12 rigori contro, non è un numero che solitamente subiscono le grandi squadre. Ma è cresciuto per tutti, è un record di tutti i tempi, anche se a noi percentualmente è salito di più".