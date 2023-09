Juve, Allegri: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora, gara farfallina mentalmente..."

Notizie Calcio - Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo-Juventus 4-2: “Da questa sconfitta si deve solo imparare, non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una gara farfallina, si era messa inizialmente anche bene con situazioni facili ma non siamo stati capaci di approfittarne e poi abbiamo pagato a caro prezzo certi errori facendoci anche un goal da solo nel finale. Martedì abbiamo una gara importante in casa e dobbiamo cercare di fare tre punti".