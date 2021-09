Juan Jesus: "Mai infortunato alla Roma, la società non sapeva più che inventarsi. Ho sempre rispettato me e i miei compagni"

Juan Jesus è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Tanti i temi che il nuovo difensore del Napoli calcio ha trattato, tra cui il suo passato alla Roma con Spalletti e la sua nuova avventura in azzurro.

Intervista Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli

Juan Jesus in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli sul passato alla Roma. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non sono stato fortunato e non sono mai stato infortunato, uscivano notizie dei miei infortuni da Roma e non è mai stato vero. Non sono mai stato fatto male, ma dovevano pur dire qualcosa. Io ho sempre fatto il mio, arrivavo prima e andavo via dopo perché volevo sempre farmi trovare pronto. Non sono mai salito di peso e ho sempre mantenuto la forma, perché ho grande rispetto per me e i miei compagni".