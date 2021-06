José Mauri, l'ex agente: "In Sudamerica ho trovato il nuovo Lavezzi"

Notizie Calcio - A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", è intervenuto Dino Zampacorta, ex agente di José Mauri:

"Calciomercato? Le squadre non hanno soldi ma questa situazione non riguarda solo il calcio, ora riguarda la vita di tutti. Stiamo tutti aspettando questa potenza di fuoco e questa deflagrazione, per adesso è tutto virtuale.

Mi dissero di aprire un ufficio in Sudamerica ed è da 12 anni che troviamo calciatori, ho alle mie dipendenze 4-5 ex giocatori che girano l'Argentina per trovare nuovi talenti nei campetti di periferia. Qualche nome che potrebbe fare comodo in Serie A? Non voglio essere presuntuoso ma secondo me ce ne sono alcuni che già potrebbero entrare in un settore giovanile importante in Serie A.

Con José Mauri ho commesso un errore, quindi cercherò di far fare la trafila. Preferisco un settore giovanile di una squadra di B piuttosto che buttare il calciatore in un contesto organizzatissimo che però lo può bruciare. Si deve fare un percorso. Il problema non sono tanto i ragazzi ma i genitori.

Un nome? Carlos Alcaraz è un attaccante esterno molto bravo, vede la porta ed è molto rapido ma non credo di riuscire a portarlo qui. Strutturalmente deve ancora finire ma le caratteristiche sono quelle di Lavezzi.

Perché non si prendono più giocatori dal Sudamerica? Il Napoli ultimamente si è orientato sui paesi dell'est. Il sudamericano ha più estro, talento e genialità ma quelli dell'est hanno più fisico e voglia di sacrificarsi. Credo che sia una casualità ma è anche vero che il Sudamerica ha aumentato i prezzi in maniera esponenziale, quindi è più difficile prendere un giovane magari pagandolo tanto e prendendo delle fregature.

José Mauri? Quando un ragazzo di 18 anni si mette in tasca tanti soldi al mese vuol dire che lo stai uccidendo. Se anche dovesse chiamare una squadra importantissima lo porterei prima in una squadra media, con uno stipendio normale e non da vip. Se a 18 anni compri la Porsche o la Ferrari hai perso la bussola, anche se lo capisco".