Ancelotti scherza: "James Rodriguez? Non voglio parlare di James oggi, mi avete beccato in una giornata storta..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla alla vigilia del match nella tournée americana contro il Barcellona. Dopo la gara vinta qualche giorno fa dal Barcellona 2-1, il Napoli cerca la rivincita. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Una prova di fuoco per il Barcellona?

“Potrebbe esserlo, dipende dalle decisioni di Valverde: noi abbiamo un nostro piano per la partita e proveremo a metterlo in atto”

Il Barcellona ha il miglior attacco d’Europa?

“Se Neymar arrivasse, non sarà facile decidere chi scenderà in campo. Penso che Valverde abbia la capacità di gestione adatta, perchè lo ha già fatto in passato. Ma penso che a vincere sia la squadra e non un singolo giocatore: sarà importante far capire a tutti i calciatori come giocare di squadra”.