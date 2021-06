Jacomuzzi: "De Paul l'acquisto giusto per il Napoli, c'è delusione da Everton per Ancelotti al Real Madrid"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente.

"De Paul? Può essere un acquisto importante per il nuovo Napoli. Ancelotti ritorna al Real Madrid? Da mesi non sono più molto a contatto con l'Everton, però leggo sempre tutto. Logicamente c'è delusione, Dopo le prime 5 giornate erano primi in classifica con acquisti importanti. Ci sono state molte sconfitte casalinghe che hanno portato un po' di delusione. L'attrattiva del Real Madrid è un'attrattiva che non si può tralasciare, può succedere di tutto. Nel caso non sarebbe una decisione presa per soldi. Emerson Palmieri e Mandava? Tutti e due sono giocatori di qualità e spessore. Emerson è già abituato ad alti livelli, il secondo ovviamente ha giocato al Lille un calcio molto offensivo. Andare a giocare a Napoli sarebbe per lui ottimo. Spalletti? Gli piace fare la sua figura di fronte alla stampa. Il programma grosso è che la rosa del Napoli ha cambiato maniera di ragione in maniera drastica da Ancelotti a Gattuso, ora dovrà ridare una dimensione secondo le sue idee. Servirà quindi tempo e non sarà semplice".