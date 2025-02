Inzaghi a Inter TV: "Napoli a +2? Non guardo a cosa fanno le altre, ecco cos'ho detto alla squadra"

Ultime notizie Serie A - "È mancato il gol, ai ragazzi non ho da rimproverare nulla”. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ai microfoni di Inter Tv, commenta la sconfitta per 1-0 subita contro la Juventus a Torino:

"Abbiamo fatto una grande partita, ma nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio o poi le partite diventano difficili. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene e abbiamo preso il gol che ci penalizza. Bisogna lavorare di più, ma non dobbiamo fare proclami anche se abbiamo rallentato".

Il Napoli resta a +2.

"Io non guardo cosa è successo alle altre, guardo la mia squadra e con una prestazione del genere a Torino meritavamo altro. Bisognava essere più precisi, con quelle occasioni il primo tempo non poteva finire 0-0".

Cosa ha detto ai ragazzi?

"È una sconfitta diversa rispetto a Firenze, volevamo un altro risultato e siamo dispiaciuti. Questo è il calcio, dobbiamo accettarlo e invertire il trend negli sconti diretti".

Il tridente si potrà rivedere in futuro?

"È stato un cambio in corsa. Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla, la prestazione c'è stata ma purtroppo siamo mancati nelle fasi salienti che sono i gol".

Le è piaciuto Zalewski?

"A livello singolo non piace parlare. I cambi ci hanno aiutato, ma c'è grande rammarico per il risultato. Ora dobbiamo lavorare e cercare di migliorare".