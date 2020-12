Insigne in conferenza: "A Milano ho sbagliato a lasciare la squadra in 10, un capitano non deve farlo. Ieri sono stato malissimo"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa in occasione del nuovo calendario della SSC Napoli:

"Spero che il 2021 sia l'anno buono per me, per il Napoli e per la nazionale. Ora per la nazionale c'è tempo però, bisogna pensare al Napoli. Alla prossima partita e ai prossimi impegni. Spero che non solo per me ma per tutti i miei compagni sia l'anno giusto. Stiamo lavorando duramente ogni giorno per raggiungere ogni obiettivo e dare soddisfazioni ai tifosi".

"Ci sono rimasto malissimo per l'episodio a Milano. Soprattutto perché ho lasciato la mia squadra in 10. Un capitano non deve fare questo. Dispiace. Il mister anche ieri aveva gli uomini contati in attacco. Questo dispiace. Ora bisogna guardare avanti e guardare alla partita di mercoledì che è molto importante. Bisogna fare i 3 punti. Con l'Inter la sconfitta non ci stava. Dobbiamo cercare di fare il risultato a tutti i costi".

"Non abbiamo fatto il video del backstage del calendario, ma come gli altri anni anche se abbiamo fatto pochi scatti, le risate non sono mancate. Lo facciamo volentieri questo calendario. Sempre con il sorriso. Con le nostre foto possiamo portare un sorriso nelle case di tutti i napoletani".

"Ho giocato nel Napoli con tanti giocatori forti e tante rose forti. Ma da qualche anno abbiamo davvero una grande squadra e un gruppo unito. Dispiace che in alcune partite non si faccia risultato. Penso che attualmente abbiamo la rosa più forte degli altri anni".

"Le assenze non devono essere un alibi. Abbiamo una rosa molto competitiva, il risultato di ieri non è venuto perché mancavamo io, Mertens e Osimhen. Ieri non abbiamo fatto una grande partita. Se stavamo bene mentalmente e fisicamente avremmo vinto anche senza noi 3. E' stata una partita sottotono, dispiace sia finita così. Ora con questa partita di mercoledì, anche loro sono in difficoltà e veranno agguerriti. Noi siamo il Napoli e dobbiamo cercare di trovare i 3 punti".

Cosa è mancato ieri ai miei compagni? Credo che sicuramente c'era stanchezza, abbiamo speso tanto nella partita contro l'Inter. Quando affronti queste squadre così forti ogni 3 giorni le energie fisiche e mentali si fanno sentire. Credo sia stato quello più che l'aspetto tecnico e tattico. Vedendola da casa, non è che la Lazio abbia fatto granchè in più rispetto a noi".

"Penso che il ritiro di stasera non sia punitivo, è per stare concentrati e per affrontare la partita di mercoledì nel miglior modo possibile. Ieri sono stato molto male da casa, ho sofferto a vedere la sconfitta. Dovevamo andare in ritiro domani, invece siamo andati un giorno prima per stare più concentrati".