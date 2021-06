Insigne: "C'è tempo per parlare col Napoli del rinnovo, ora testa all'Europeo! Lazio? Nulla di vero. Su Gattuso..."

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento. Immobile e Verratti sono due amici in campo e fuori. Quando Ciro ha vinto la Coppa mi sono emozionato, con loro sono cresciuto a Pescara. Un giorno potrò dire che avrò giocato con la Scarpa d'Oro. Marco gioca da dieci anni a Parigi, giocare in queste squadre non è facile. Futuro? Penso solo a giocare l'Europeo, dopo c'è tempo per parlare con la società. Gattuso? Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po' di casini. Io però sto pensando all'Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande. Lazio? E' uscito che Immobile faceva il direttore qui per portarmi ma non è vero. Non mi ha detto nulla. Siamo amici, andremo in vacanza insieme e non abbiamo parlato di questo".