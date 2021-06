Insigne-Barcellona, l'amico di Pisacane: "Non smentisco né confermo, ma non può aspettare l'offerta del Napoli a vita!"

Ultimissime calciomercato Napoli - Si è parlato tanto in queste ore del sondaggio del Barcellona e di un interesse in Spagna dell'evoluzione della situazione di Lorenzo Insigne. Che ancora non s'è incontrato con il Napoli per parlare di un eventuale rinnovo o comunque del futuro del capitano della SSC Napoli.

Il giornalista Luca Cerchione, conduttore di 1 Station Radio e amico di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito a quest'ipotesi delle ultime ore alla nostra redazione:

"Insigne-Barcellona? Non voglio né smentire né confermare la notizia del sondaggio in Spagna per Lorenzo Insigne, Ma ciò che so e voglio sottolineare è che un calciatore del suo livello, ed un uomo della sua caratura, non può aspettare a vita l’offerta del Napoli, né tantomeno può smettere di giocare qualora non dovesse arrivare la proposta di rinnovo".