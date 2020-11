IlSole24Ore, Bellinazzo: "Media company da 1,7 miliardi: in 6-7 anni l'investimento sarà ripagato"

Ultime calcio - Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Ci sono ancora diverse tappe da scavallare per la media company. Ci sono tante questioni sul tappeto, tra la governance alla gestione delle risorse che spetterebbero ai club. La strada è stata tracciata: fondi di investimento che comprerebbero il 10% della media company per 1,7 miliardi e lavorerebbero soprattutto per individuare delle forme di vendita dei diritti . I club hanno bisogno di liquidità e risorse, dai fondi arriverebbero soldi freschi. A fronte di questo la Serie A va a cedere all'infinito il 10% degli utili che ogni anno verrebbe a recuperare, quindi in 6-7 anni i fondi rientrerebbero dell'investimento".