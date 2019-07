Il Sole 24 ore, Bellinazzo: "Icardi al Napoli sarebbe un ottimo colpo per due motivi"

Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "L'Inter ha il fatturato doppio del Napoli. Quale calciatore consiglierei a De Laurentiis tenendo conto anche dei parametri economici? In questo momento sceglierei Icardi perchè potrebbe essere non solo compatibile nel bilancio economico ma anche funzionale al gioco di Ancelotti che vedrà il Napoli nelle condizioni più vicino alla Juve. Pèpè è bravo ma si parla di cifre spropositate. Icardi anche se privilegia in cuor suo la Juve potrebbe essere un ottimo affare. L'incasso per uno stadio nuovo quanto potrebbe incidere? Il Napoli attualmente fa 15-20 milioni all'anno in media e gli abbonamenti sono stati sempre più bassi rispetto al rendimento della squadra quindi con la riduzione dei prezzi degli abbonamenti si può migliorare questa cosa ma il vero passaggio si farà quando lo stadio avrà introiti al di là della partita, sono i servizi che ci sono nell'impianto che fanno la differenza. Ora abbiamo uno stadio più bello e accogliente, però tutti i servizi che ti fanno fare il salto di qualità ancora non ci sono, detto ciò sicuramente avere uno stadio pieno aiuterà. I fattori per cui crescere sono legati molto alle vittorie ma anche ai campioni che vai a comprare, acquisti come Lozano e James sono fondamentali".