Il Pampa Sosa racconta: "A Napoli firmi un contratto d'amore con la città. Per questo ora odiano Higuain" [VIDEO]

Notizie Calcio -Roberto Sosa, meglio conosciuto come El Pampa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di "Jaque y Mate", trasmissione argentina.

"Quando arrivi a Napoli, firmi un contratto d'amore con la città. Chi indossa la maglia del Napoli difende la città. Prendete Higuain: fece il record di 36 gol, ero allo stadio, era amato, saltava sotto la Curva cantando "difendo la città", ma poi li tradi', andando alla Juventus, e ora lo odiano per questo motivo. Napoli è molto particolare, è l'unico club che rappresenta non solo Napoli ma tutto il Sud Italia. In Serie C lo stadio era pienissimo. Ricordo ancora quando Diego torno' a Napoli per l'addio al calcio di Ciro Ferrara: quando Maradona entrò negli spogliatoi piangeva come un bambino, non riusciva a smettere di piangere. Chiese subito di me. L'avevo sentito il giorno prima che ritirammo la 10. Il record di gol e' di Higuain, Cavani ha fatto benissimo, il "Pocho" Lavezzi è un grande, ma l'ultimo ad aver indossato la numero 10 del Napoli sono stato io".