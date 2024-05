Il Ct dell’Ungheria Marco Rossi: "Manna? Napoli culla di grandi talenti che poi per una ragione o un altra si sono affermati altrove"

Il Ct dell’Ungheria Marco Rossi è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it :

“Ieri sono arrivato la mattina e la sera poi ci sono state le scosse un po’ più forti, siamo usciti dalla casa e a mezza notte siamo rientrati . Manna? Napoli è sempre stata la culla di grandi talenti che poi per una ragione o un altra si sono affermati altrove. Quindi un primo passo da ? fare a parer mio è fondare una solida squadra primavera poi ovviamente ora bisogna aggiustare la prima squadra. Non ho seguito benissimo la questione ma mi è parso che alcuni giocatori fossero demoralizzati; è venuto meno anche il gruppo e quando ognuno pensa al suo orticello non si fa bene . Gasperini? Io sono in contatto con il suo vice, sarebbe molto interessante vedere la sua metodologia”