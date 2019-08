Icardi-Napoli, Alvino: "Altro caso Politano, per ADL è una questione personale e per questo attende e rilancia"

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi tra Juventus e Napoli. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle ultime novità relative al futuro di Mauro Icardi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Laurentiis aspetta Icardi? Conoscendo il carattere fumantino del presidente, li avrebbe già mandati a quel paese. Il fatto è che ormai sembra una questione personale perché sembra di essere di nuovo di fronte ad un caso simile a quello di Politano. Ci sono i soliti noti che rompono le scatole e per questo lui attende e rilancia, attende e rilancia, senza mollare. Non ho prove di questo ma vedo che anche autorevoli quotidiani oggi lo riportano".

Il Napoli, la cui ultima offerta è stata considerata soddisfacente, è irritato con la Juve che accusa di ingerenze, azioni di disturbo finalizzate a far sì che Maurito non decida di passare alla concorrenza, riferisce il Corriere. Dal canto suo la Juve, alle prese con il complicatissimo taglio degli esuberi (anche Mandzukic, che piace al Barcellona come vice-Suarez, vuole restare), si dichiara disinteressata (“per ora”) all’argentino (ma ha sempre la maglia numero 9 da assegnare). L’Inter è invece sicura che Paratici mantenga da mesi i contatti con Wanda soltanto per far sì che il “grande disturbo” continui ad avvelenare le giornate di Marotta. Si è peraltro saputo che Icardi, nel periodo dello “sfasciamento”, diede la parola proprio a Paratici, il primo consolatore a farsi vivo, ed essendo uomo di principi ancora la rispetta.