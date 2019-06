Higuain, il fratello-agente annuncia: "Vuole restare e chiudere alla Juve! Non andrebbe in altri club italiani"

Ultimissime mercato Juve - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo Higuain

"Higuain accostato a Roma e Fiorentina? Voglio chiarire che a noi non hanno comunicato nulla, poi mio fratello è sotto contratto con la Juve e Gonzalo vuole rispettare il contratto e quindi restare altri 2 anni al club bianconero. Il suo rendimento alla Juve è stato buono e l'esperienza di giocare in un'altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo se giocherà ancora in Italia, lo farà solo alla Juve, che ne detiene il cartellino. Credo che questo possa essere l'anno di Gonzalo che ha tanta forza e determinazione e vuole chiudere la carriera alla Juve.

Ritorno di Gonzalo al River? Credo sia presto perchè Gonzalo ha 31 anni e una volta ricaricate le batterie, sarà all'altezza della Juventus.

Il ritiro di Higuain dalla Nazionale? Non ha ripensamenti: ha sentito che doveva lasciare il posto ai più giovani perchè stare in Nazionale tanto tempo è una responsabilità grande ed ha preferito ritirarsi