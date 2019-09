Hamsik, l'entourage: "Vuole tornare a Napoli e salutare i tifosi, ad oggi non ci sono date disponibili. La società dovrà organizzare tutto"

Ultimissime calcio Napoli- A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik: “Ad Hamsik farebbe piacere tornare a Napoli, ma al momento non ci sono date disponibili. Di certo verrà per salutare gli amici, poi per quanto riguarda i tifosi, ci sono delle cose che dovrebbe organizzare la società per riuscire al meglio. Hamsik è un giocatore forte, ma i centrocampisti che ha preso il Napoli sono in gamba. Anche Marek vede giocare la squadra azzurra: il Napoli sta iniziando a viaggiando bene e sono convinto che quest’anno si toglierà grandi soddisfazioni. Con Benitez è cambiato un po' tutto al Dalian, in meglio. Sta andando bene Hamsik, col club e anche con la Nazionale. Il Liverpool sta facendo un grande campionato, sarà una gara divertente quella di domani al San Paolo contro il Napoli”.