Hamsik, l'entourage: "Ruolo da dirigente? Siamo favorevoli ma non dipende da lui. Marek si è sentito con Giuntoli per Lobotka"

Ultimissime calcio Napoli - Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Hamsik e Benitez a Marbella? Stanno lì fino al 6 marzo, non si sa ancora quando si riprende il campionato".

"Si sono scritte mille pagine, si sono viste delle immagini bellissime: arrivato da ragazzino dove nessuno lo conosceva e ha fatto la storia in una città bellissima come Napoli, ha conquistato il cuore dei tifosi e sono soddisfazioni oltre a quelle calcistiche che ha vinto tante coppe. Ha Napoli nel cuore, difficile che torni a vivere a Napoli. La famiglia si è spostata in Slovacchia fino a quando lui sarà in Cina, questa è la sua decisione. A fine carriera penserà cosa fare: ha già avviato attività commerciali e ci tiene molto alla sua scuola calcio che sta in Slovacchia ma non è detto che possa farne un'altra a Napoli".

"Mertens? Lui è uno che vuole bene ai compagni, tutto quello che altri meritano. Non è arrabbiato che Mertens possa superarlo: bisogna essere sempre a favore delle persone".

"Hamsik nel Napoli a fine carriera? Secondo me come doveva fare quel benedetto giro di campo, non può deciderlo lui: sicuramente ci penserà ma qualcuno te lo deve chiedere. Siamo favorevoli a parlarne anche se lui vuole giocare per altri due anni. Sarebbe importante uno come lui nel Napoli come fanno Inter, Milan e Juve".

"Consigli su Lobotka? De Laurentiis non lo ha chiamato, ma era in contatto con Giuntoli e hanno parlato spesso. Se è arrivato Lobotka è anche un po' merito di Marek. Il giocatore è forte, questi transfer non vanno mai per la via facile e Marek ha facilitato la trattativa.

"Benitez? Marek è sempre stato educato, nel calcio non sai mai quando ritrovi le persone per la tua strada. Si sono chiariti e stanno dall'altra parte del mondo, non c'è nessun problema".