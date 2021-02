Graziani: “Il Napoli vincendo il recupero con la Juve può estrometterla dalla lotta scudetto”

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Bisogna prima di tutto recuperare il prima possibile alcuni giocatori importanti. Dopodiché sappiamo che il Napoli è molto competitivo. Tra l'altro ha 40 punti ma deve recuperare una partita, è vero che la deve recuperare a Torino con la Juventus ma non è scritto da nessuna parte che ci sia un risultato negativo. Bisognerà aspettare quella partita per determinare anche alcuni verdetti in alta classifica perché se dovesse vincere il Napoli potrebbe escludere addirittura la Juventus da un eventuale posto in Champions. Se vince la Juve teoricamente potrebbe rientrare anche in un gioco scudetto. Mi auguro che presto si giochi la partita perché vogliamo avere tutti le idee un po' più chiare. Però devo dire che il primo tempo del Napoli mi è piaciuto, il secondo tempo si è abbassato troppo e non aveva davanti un giocatore che teneva la palla. Tutti i giocatori hanno lottato con le unghie e con i denti, Meret è stato straordinario e devo dire che la Juventus in virtù di quel secondo tempo dove ha schiacciato il Napoli nella sua metà campo meritava almeno il pari”.