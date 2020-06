Napoli - L'Avvocato Mattia Grassani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Della situazione contrattuale di Callejon se ne sta occupando il Napoli e non posso dire altro. E' una situazione delicata e vedremo cosa succederà nelle prossime ore. C'è da considerare la situazione ibrida creata dalla pandemia. Sulle multe non è cambiato nulla, definirei la situazione stagnante e non molto da aggiungere"