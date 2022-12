Giuntoli: "Newcastle su Kvaratskhelia? Nessuna chance che vada via, a prescindere dall'offerta"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato una breve dichiarazione con i colleghi russi di Sport Express, parlando dell'interesse degli inglesi del Newcastle per l'attaccante esterno georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

“L'interesse del Newcastle per Kvaratskhelia? Non c'è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall'importo dell'offerta”