Giroud, l'agente italiano: "Poteva finire al Napoli con Higuain all'Arsenal, sarebbe stato un affare"

L’agente Fifa Vincenzo Morabito, procuratore in Italia di Olivier Giroud, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni.

“Avevo dato gli azzurri favoriti quest’anno, ma il Milan ha fatto una campagna acquisti oculata prendendo un mix di giovani e giocatori abituati a vincere, come Ibra e Giroud. Soprattutto Olivier ha dato due zampate importanti contro Inter e Napoli che, di fatto, hanno indirizzato la stagione.

Mi sembra quasi che il Napoli abbia paura di vincere, si dice che manchi il centesimo per fare l’euro. Anni fa proprio Giroud poteva finire al Napoli nell’ambito dell’operazione Higuain all’Arsenal: sarebbe stato un affare per gli azzurri, che avrebbero anche guadagnato molti soldi ed in più un attaccante di razza come lui, invece non se ne fece nulla come tutti sanno e la Juventus pagò la clausola rescissoria”