Gigi De Canio: "Anche con James Ancelotti farà il 4-4-2, cambieranno i concetti. Prenderei De Rossi"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Gigi De Canio, allenatore:

“James? Un calciatore che si muove bene su tutto il fronte offensivo, in particolare dietro la punta. Ancelotti resterà con il 4-4-2 ma con qualche concetto di gioco diverso.

Manolas? Il Napoli deve completarsi con questi giocatori e diminuire il gap con la Juve. La ciliegina sulla torta sarebbe un attaccante forte, anche se Milik è tecnicamente valido, ma gli manca qualcosa per avere spessore a livello internazionale. Serve un giocatore che solo con la propria presenza vinca le partite, come capitava con Maradona, grazie al quale tutti gli altri andrebbero oltre i propri limiti. Centrocampo? Magari uno come De Rossi, anche altre squadre guardano ai parametri zero: se fosse in buone condizioni fisiche, sarebbe una pedina importante”.