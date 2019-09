Germano Bellavia: "Lo sforzo del presidente non è stato raccolto dai tifosi! Non siamo invidiosi del Nord, siamo inferiori solo alla Juventus"

Notizie Calcio - Germano Bellavia è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"DeLaurentiis è stato critico con i tifosi del Napoli ma ha detto anche di amare Napoli. Abbiamo uno stadio migliore rispetto all'anno scorso e le curve costano poco. Il Presidente ha fatto uno sforzo verso i tifosi che non è stato raccolto. Forse i tifosi si aspettavano un botto finale sul mercato ma non è detto che chi è arrivato non farà bene. Non siamo invidiosi di nessuno, nemmeno del Nord: quella di DeLaurentiis è stata una provocazione. Il Napoli è inferiore solo alla Juve, due anni fa forse sul campo avrebbe meritato lo scudetto. Secondo me la crescita degli abbonamenti può dipendere da qualcosa che vorrà regalare ai tifosi".